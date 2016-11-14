Ляшко и Бойко подрались на согласительном совете (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, Бойко сидел рядом с Ляшко на Согласительном совете, когда лидер Радикальной партии Ляшко начал обвинять народных депутатов из фракции “Оппозиционный блок”, в том числе и Бойко, в том, что они ездят в Россию за указаниями.

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После этого Бойко поднялся со своего места и несколько раз ударил Ляшко. Ляшко, по сути, лишь защищался, не давая сдачи в ответ.

Затем Бойко еще раз начал драку, когда Ляшко спросил, почему такие, как Бойко, не сидят в тюрьме, а также заявил, что депутаты из «Оппоблока», в частности, Бойко, являются «недобитками Януковича».

Глава ВР Андрей Парубий дал поручение Регламентному комитету ВР разобрать ситуацию с дракой.