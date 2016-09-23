Драка Парасюка с Вилкулом: Аваков вспомнил, как набросился на Калашникова (видео)

«Парасюк vs Вилкул. Никто не выигрывает, просто одна сторона проигрывает медленнее... Навеяло... хоть и сам кидал стул в Калашникова за оскорбления на тв. Майдан шел... Жаль, но - никто не выигрывает ни тогда, ни сейчас», - написал Аваков на своей странице в Facebook.

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В январе 2014 года в эфире ТВі Аваков бросил пюпитр в экс-депутата от Партии регионов Олега Калашникова.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября около 22.00 в помещении телеканала «112 Украина» в Киеве произошла драка между депутатами Парасюком и Вилкулом. Позже Парасюк повредил автомобиль, которым пользуется Вилкул.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ из-за драки депутатов.