АП: законопроект "О Высшем совете правосудия" приближает Украину к построению независимого суда

Об этом сказал заместитель главы администрации президента и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Сегодняшнее результативное голосование за этот законопроект в первом чтении еще на шаг приближает нас к конечной цели – построению независимого и справедливого суда», - заявил он.

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Филатов напомнил, что в соответствии с положениями Конституции и законопроекта, Высший совет правосудия является главным органом в вопросах судейской карьеры, в полномочия которого входит принятие решения о назначении, увольнении, переводе судей; даче согласия на задержание судьи или содержание его под стражей или арестом; принятие решения о временном отстранении судьи от осуществления правосудия; привлечении судьи к дисциплинарной ответственности; предоставлении обязательных к рассмотрению заключений относительно законопроектов по вопросам создания, реорганизации или ликвидации судов, статуса судей или судоустройства и тому подобное.

«Эти полномочия дают реальный шанс обеспечить работу этого органа в соответствии с международными стандартами, потребностями самой судебной системы и требованиями украинского общества», - подчеркнул заместитель главы АП.

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Как сообщал УНИАН, сегодня парламент 232 голосами «за» поддержал законопроект №5180 «О Высшем совете правосудия», который был разработан Советом по вопросам судебной реформы и внесен президентом.

Его положения предусматривают механизмы введения изменений в Конституцию относительно правосудия в части функционирования нового конституционного органа – Высшего совета правосудия.

Задачей этого закона является имплементация изменений в Конституцию относительно правосудия, которые вступили в силу 30 сентября 2016 года, в части функционирования нового конституционного органа – Высшего совета правосудия.

Эксперты ОБСЕ положительно оценили президентский законопроект о Высшем совете правосудия.