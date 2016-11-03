Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Высшем совете правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 232 народных депутатов из 326 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом устанавливается, что Высший совет правосудия (ВСП) является коллегиальным, независимым конституционным органом судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на принципах ответственности, подотчетности перед обществом, формирования добросовестного и высокопрофессионального корпуса судей, соблюдения норм Конституции и законов Украины, а также профессиональной этики в деятельности судей и прокуроров.

Высший совет правосудия является юридическим лицом, расходы на его содержание определяются отдельной строкой в государственном бюджете Украины.

Устанавливается, что Высший совет правосудия, в частности, вносит представления о назначении судьи на должность; принимает решение об увольнении судьи с должности; дает согласие на задержание судьи или содержание его под стражей или арестом.

Представление о даче согласия на задержание судьи, содержание его под стражей или арестом вносится на рассмотрение ВРУ генеральным прокурором или его заместителем.

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Среди прочего, ВСП образует органы для рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей и принимает решение о переводе судьи из одного суда в другой, решение о командировке судьи в другой суд того же уровня и специализации.

Также Высший совет правосудия принимает участие в определении расходов госбюджета на содержание судов, органов и учреждений системы правосудия; назначает на должность и освобождает от должности председателя Государственной судебной администрации Украины, его заместителей.

В состав Высшего совета правосудия входит 21 член, из которых 10 избирает съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, 2 назначает президент Украины, 2 избирает Верховная Рада, 2 избирает съезд адвокатов Украины, 2 избирает всеукраинская конференция прокуроров, еще 2 избирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Председатель Верховного суда входит в состав ВСП по должности.

Совет правосудия является полномочным при условии избрания (назначения) на должность по меньшей мере 15 членов, среди которых большинство составляют судьи (включая судей в отставке), и принесения ими присяги.

Члены Высшего совета правосудия избираются (назначаются) сроком на 4 года. Одно и то же лицо не может занимать должность члена ВСП два срока подряд. Председатель Совета избирается из его членов тайным голосованием сроком на 2 года.

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На должность члена ВСП может быть избран (назначен) гражданин Украины, не моложе 35 лет, который владеет государственным языком, имеет высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет, является признанным специалистом в сфере права, имеет безупречную профессиональную репутацию и соответствует критерию политической нейтральности.

Кроме того, член ВСП должен отвечать критерию политической нейтральности. В частности, не может быть членом ВСП лицо, которое на день избрания (назначения) или в течение 3 лет, предшествующих этому дню, было членом или занимало должность в политической партии, иной организации, имеющей политические цели или участвующей в политической деятельности; было кандидатом или было избрано на выборную должность в органе государственной власти (кроме судебной) или органе местного самоуправления, имело представительный мандат; участвовало в организации или финансировании политической агитации или иной политической деятельности.

Также, в частности, член ВСП не имеет права совмещать свою должность со статусом народного депутата Украины или предпринимательской деятельностью.

Размер вознаграждения члена ВСП устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда с коэффициентом 1,5, а члена ВСП, являющегося судьей, равен сумме его судейского вознаграждения, если такая сумма превышает размер должностного оклада судьи Верховного суда с коэффициентом 1,5.

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Среди прочего, проектом закона определяется, что при ВСП действует Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия, которая является коллегиальным органом. Для рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей Высший совет правосудия образует Дисциплинарные палаты из числа членов ВСП.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 23 сентября внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона №5180 о Высшем совете правосудия.

Задачей этого закона является имплементация изменений в Конституцию о правосудии, которые вступили в силу 30 сентября 2016 года, в части функционирования нового конституционного органа – Высшего совета правосудия.

Эксперты ОБСЕ положительно оценили президентский законопроект о Высшем совете правосудия.