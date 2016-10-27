Будапештский меморандум не гарантирует Украине безопасность, у документа другой статус – экс-министр

Об этом заявил бывший министр ядерной безопасности Украины, пишет Радио Свобода.

"Дело в том, что это не гарантии безопасности (Будапештский меморандум - УНИАН). Об этом народные депутаты Украины отмечали во время ратификации договора о нераспространении ядерного оружия. Верховная Рада не принимала решения об уничтожении всего стратегического ядерного оружия, а только частями – 36% носителей и 42% ядерных боезарядов. Все остальное Украина, по отдельным договорам, должна была ликвидировать...", - рассказал Костенко.

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По его словам, в 1994 году, когда президентом стал Леонид Кучма, Украиной был ратифицирован договор о нераспространении ядерного оружия как неядерным государством, и возникла дискуссия.

"... в сессионном зале парламента, в котором народные депутаты в присутствии президента и министра иностранных дел – тогда это был Геннадий Удовенко – акцентировали внимание на том, что пока Украина не получит международные правовые гарантии нашей безопасности и территориальной целостности, не нужно осуществлять обмен ратификационными грамотами", - пояснил Костенко.

Бывший министр подчеркнул, что Будапештский не гарантирует Украине безопасность.

"Будапештский меморандум – это не гарантии безопасности, а заверения в гарантиях. Совсем другой статус документа", - отметил Костенко.

Как известно, в 1994 году Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала оружия в мире.

После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.



