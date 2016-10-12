В ПАСЕ участникам Будапештского меморандума напомнили об обязательствах и призвали защищать Украину при нападении

Об этом она заявила, представляя проект резолюции на заседании ПАСЕ.

«Соглашения должны соблюдаться, и все участники Будапештского меморандума 1994 года должны соблюдать свои обещания – защищать Украину при нападении», - заявляет она.

Также Зеленкова отметила функционирование «нормандского формата». «Франция, Германия делают все, благодаря Минским соглашениям, для того, чтоб обеспечить мир в восточной Украине», - сказала она.

Как сообщалось, в 1994 году Украина отказалась от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире.

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После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.