Осенняя сессия Рады началась с послания Порошенко, на очереди снятие неприкосновенности с судьи Чауса (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, на открытие сессии прибыли президент Украины Петр Порошенко, члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Согласно статье 85 Конституции Украины, в день открытия сессии будет заслушано ежегодное послание президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

Кроме того, Рада рассмотрит вопрос о предоставлении согласия на лишение неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозреваемого в получении 150 тыс. долл. взятки.

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“Мы ожидаем... решения комитета по вопросу, который получил широкий резонанс, относительно привлечения к ответственности судьи Днепровского суда города Киева Николая Чауса, и я надеюсь, что уже завтра у нас будет решение профильного комитета... Верховная Рада, обсудив данный вопрос, сможет и должна выполнить свой долг по борьбе с коррупционными судьями”, - сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Парубий также добавил, что "мы поставим вопрос к правоохранительным органам: как могло случиться так, что судья Чаус исчез? И я уверен, что Верховная Рада безотлагательно и одним из первых завтра рассмотрит данный вопрос".

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро 9 августа задокументировало факт получения судьей Чаусом взятки в сумме 150 тыс. долл. Однако задержать судью правоохранители не смогли из-за судейского иммунитета.

Чаус 11 августа не появился в Специализированной антикоррупционной прокуратуре для вручения ему подозрения о совершении преступления.

16 августа Парубий сообщил, что направил на рассмотрение профильного парламентского комитета представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи.