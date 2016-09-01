Суд частично удовлетворил требование НАБУ арестовать имущество судьи Чауса

Об этом говорится в соответствующемпостановлении суда, передает РБК-Украина.

Отмечается, что детективы НАБУ требовали наложить арест на движимое и недвижимое имущество судьи-взяточника путем лишения права на отчуждение собственником или третьими лицами имущества, среди которого квартиры в Киеве, автомобили Subaru Legacy Outback и Toyota Land Cruiser Prado, а также земельный участок. Отмечается, что жена Чауса уже выставила на продажу Subaru Legacy Outback.

Читайте такжеКреативные конкуренты Чауса-консервника: куда еще украинские чиновники прятали взятки (фото, видео)

Однако суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ частично. Под арест попали квартира и автомобиль Subaru Legacy Outback судьи Чауса. Земельный участок и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который находится в собственности матери Чауса, не арестовали.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро 9 августа задокументировало факт получения судьей Чаусом взятки в сумме 150 тыс. долл. Однако задержать судью правоохранители не смогли из-за судейского иммунитета.

Коррупционные деньги изобретательный судья-взяточник хранил в банках, сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что в первый же день работы парламента будет дано согласие на задержание и арест Чауса.