Луценко назначил прокурора Крыма

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Нового прокурора представил сегодня заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Как отмечается в сообщении, Матиос указал на необходимость обеспечения окончания актуальных уголовных производств в отношении государственных изменников в порядке специального досудебного расследования в кратчайшие сроки, а также на важность тесного сотрудничества с общественностью и Меджлисом крымскотатарского народа по вопросам защиты нарушенных прав жителей Крыма.

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По данным ГПУ, Мамедов, который является старшим советником юстиции, в 1996 году окончил Одесский государственный университет имени Мечникова по специальности «правоведение». Получил научную степень кандидата юридических наук. С октября 1996 года по март 2013 года работал на должностях помощника прокурора, заместителя прокурора района, прокурора отдела, начальника отдела, прокурора города и заместителя прокурора области.

С декабря 2013 года по август 2016 года он занимал должности начальника отдела, прокурора города и заместителя прокурора области.