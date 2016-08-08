На Полтавщине задержали военнослужащую-предательницу, перешедшую на службу оккупантам в Крыму

11:59, 08 августа 2016
Общество
2582 0

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали в поселке Котельва на Полтавщине военнослужащую, которая после незаконной аннексии Крыма дезертировала и перешла на сторону оккупантов.

/ ssu.gov.ua

Как сообщает пресс-центр СБУ, жительница Полтавской области в 2013 году переехала в Крым. Она проходила военную службу в части, которая дислоцировалась в Севастополе, в должности механика радиорелейной станции. После захвата полуострова женщина получила гражданство России и перешла на службу к оккупантам.

Читайте такжеЭкс-начальника штаба ВМС, перешедшего на сторону России, будут судить за госизмену

Сотрудники спецслужбы установили, что бывшая военнослужащая Вооруженных сил Украины в конце июля приехала к родителям на Полтавщину. Женщина планировала получить украинский паспорт на другую фамилию, чтобы свободно передвигаться по стране.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.408 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter