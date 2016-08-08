На Полтавщине задержали военнослужащую-предательницу, перешедшую на службу оккупантам в Крыму

Как сообщает пресс-центр СБУ, жительница Полтавской области в 2013 году переехала в Крым. Она проходила военную службу в части, которая дислоцировалась в Севастополе, в должности механика радиорелейной станции. После захвата полуострова женщина получила гражданство России и перешла на службу к оккупантам.

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Сотрудники спецслужбы установили, что бывшая военнослужащая Вооруженных сил Украины в конце июля приехала к родителям на Полтавщину. Женщина планировала получить украинский паспорт на другую фамилию, чтобы свободно передвигаться по стране.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.408 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.