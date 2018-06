МИД РФ опубликует скандальный разговор Лаврова и Милибэнда

Официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко опроверг появившиеся в британской прессе утверждения, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров использовал в телефонном разговоре со своим коллегой Дэвидом Милибэндом нецензурные выражения. Как сообщает Лента.ру, стенограмма беседы будет опубликована на сайте министерства.

″Это не в правилах нашего министра даже со своими хорошими зарубежными друзьями и партнерами использовать ненормативную лексику, он никогда этого не делал и не сделает, он достаточно воспитанный человек″, - заявил Нестеренко. По его словам, в дипломатической практике подобные выражения означают не только оскорбления партнера по переговорам, но и страны, которую он представляет.

Об использовании нецензурных выражений российским министром сообщила накануне британская газета The Daily Telegraph. В заметке утверждалось, что в ходе разговора о конфликте России и Грузии Лавров сказал Милибэнду: "Who are you to fucking lecture me?!" ("Кто ты такой, чтобы читать мне, е****ные, нотации?!").

Первым информацию о перебранке опубликовал 9 сентября 2008 года в своем блоге обозреватель The Sun Эндрю Портер, который, однако не раскрыл источник информации. Британские дипломаты затем подтвердили The Daily Telegraph на условиях анонимности факт использования бранных слов одним из министров.

Нестеренко заявил, что доказательством инцидента "может быть только аудиозапись, которая, в принципе, никогда достоянием гласности не становится". Он не уточнил, когда будет опубликована расшифровка разговора Лаврова и Милибэнда, отметив только, что стенограмма находится в процессе подготовки.

По некоторым данным, Лавров в ближайшие дни намерен лично прокомментировать свой разговор с Милибэндом. При этом российские СМИ отмечают, что МИД, якобы, попросил заменить анонсом выступления Лаврова абзац, в котором Нестеренко упоминал о намерении разместить стенограмму на сайте министерства.