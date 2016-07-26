В Харькове из-за слияния с Оппоблоком лидеры и активисты "Батькивщины" сожгли партийные билеты

Об этом сообщает представитель харьковской ячейки партии «Батькивщина» Антон Филиппов на своей странице в Facebook.

В распространенном бывшими членами «Батькивщины» заявлении говорится, что на сегодня «Батькивщина» и Оппоблок, выступают как единая политическая сила.

Среди тех, кто публично вышел из «Батькивщины», – председатель областной организации «Батькивщина молодая» Антон Филиппов и его первый заместитель Антон Ильичев; один из лидеров Валковской районной организации, участник АТО Сергей Романчук; депутаты от «Батькивщины» Харьковского районного и Нововодолажского поселкового советов.

По словам экспартийцев «Батькивщины», идеи партии полностью дискредитированы на уровне центрального руководства.

«Особенно циничным, по нашему мнению, является тесное сотрудничество представителей Батькивщины и Оппозиционного блока на выборах 17 июля, в том числе и на Луганщине. Представители окружной комиссии от БЮТ совместно с представителями Оппоблока срывали заседания окружкома по подсчету голосов», – говорится в заявлении.

Активисты отметили, что верхом невежества и лжи стало подписание Савченко и регионалом Лебедевым совместного заявления о выборах на Луганщине. «Нам непонятно, как может Герой Украины, боевой офицер батальона «Айдар» ставить подписи на одной бумаге с человеком, который организовывал сепаратистские шабаши и является братом печально известного министра обороны правительства Януковича, который за копейки продавал Украинскую армию?», – сообщается в заявлении.

Авторы заявления напомнили, что еще в 2009 году представители Партии регионов и БЮТ могли объединиться в парламенте. «К счастью, так называемая «ширка» не удалась, хотя нам, рядовым партийцам, стыдно за тот случай до сих пор. Но сегодняшняя ситуация выходит за пределы нашего терпения», – отметили они.

«Мы выходим из партии, но «Батькивщина» остается в нашем сердце», – резюмировали участники акции.