Порошенко считает, что Эрдоган в письме к Путину выражал соболезнование, а не извинялся
Президент Украины Петр Порошенко считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем письме к президенту России Владимиру Путину не извинялся, а выражал свои соболезнования.
Об этом он сказал журналистам в понедельник в Брюсселе по итогам встречи с лидерами ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.
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"Насколько я прочитал это сообщение, то речь шла о соболезновании семье погибшего, и я считаю, что это абсолютно понятная позиция президента Турции", - отметил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме к президенту России Владимиру Путину выразил глубокое сожаление в связи с инцидентом с российским самолетом. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Он отметил, что в послании президента Эрдогана звучит призыв к восстановлению традиционных дружественных отношений между Турцией и Россией, к сотрудничеству по урегулированию региональных кризисов и к совместной борьбе с терроризмом.