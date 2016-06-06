В России ответили на причисление страны к стратегическим соперникам Германии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Если информация о новой редакции Белой книги соответствует действительности, то это может вызывать и сожаление, и обеспокоенность одновременно. Сожаление потому, что если это соответствует действительности, то речь идет об очевидном непонимании сути позиции российской стороны, которая хорошо известна, которая последовательна и которая направлена не на конфронтацию, а именно на создание атмосферы взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества на европейском континенте", - сказал Песков.

"И обеспокоенность потому, что такая позиция, которая зиждется на непонимании, а может быть, и на какой-то неправильной информации, такая позиция, конечно, способна приводить к каким-то конфронтационным действиям, что никоим образом не будет способствовать отношениям доверия взаимного и сотрудничества", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 5 июня издание Die Welt написало, что правительство Германии обновило редакцию "Белой книги" - руководство по ведению политики национальной безопасности страны. В обновленной редакции РФ для Германии "больше не партнер, а соперник" и теперь входит в число основных угроз.

Издание отмечает, что изменения в "Белую книгу" не вносились с 2006 года. В новой редакции говорится, что окружающий мир в области безопасности "сильно изменился", все стало "сложным, изменчивым и труднопредсказуемым".

В документе отмечается, что Россия "готова насильственно продвигать свои интересы", и приводятся в пример события в Крыму и на востоке Украины. Кроме того, "Россия отворачивается от Запада, подчеркивая стратегическое соперничество и наращивая свою военную активность на внешних границах ЕС", отмечает газета.