Германия лишила РФ статуса своего партнера и записала в стратегические соперники - Die Welt

В обновленной редакции Россия для Германии «больше не партнер, а соперник» и теперь входит в число основных угроз, сообщает РБК со ссылкой на Die Welt.

Издание отмечает, что изменения в «Белую книгу» не вносились с 2006 года. В новой редакции говорится, что окружающий мир в области безопасности «сильно изменился», все стало «сложным, изменчивым и трудно предсказуемым».

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Немецкое правительство теперь считает, что «Россия больше не является партнером, а соперником», пишет газета. В документе отмечается, что Россия «готова насильственно продвигать свои интересы», и приводятся в пример события в Крыму и на востоке Украины.

Кроме того, «Россия отворачивается от Запада, подчеркивая стратегическое соперничество и наращивая свою военную активность на внешних границах ЕС», отмечает газета.

Особую озабоченность у немецкого правительства вызывают «гибридные инструменты для размытия границ между войной и миром» и «подрывная деятельность в отношении других стран», пишет газета.

«Без фундаментального изменения курса Россия в обозримом будущем станет угрозой безопасности нашего континента», - говорится в «Белой книге».

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Помимо России угрозами национальной безопасности Германии в новой редакции «Белой книги» названы терроризм, киберпреступность, бесконтрольная миграция, национализм, гонка вооружений, глобальное потепление и эпидемии.

Новая редакция «Белой книги», насчитывающая 80 страниц, была подготовлена министерством обороны страны совместно с другими ведомствами, ответственными за национальную безопасность. Документ должен быть одобрен и представлен правительством.