"Понабирают мальчиков": "Народный фронт" согласился вычеркнуть "старожилу" Магеру из кандидатов в новый ЦИК

Об сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник во фракции.

Так, фракция вычеркнула нынешнего члена ЦИК Андрея Магеру из списка. Вместо него в список включили Романа Гребу.

В списке остались кандидатуры экс-министра Кабмина Анну Онищенко, преподавателя Киево-Могилянской академии Леонтия Шепилова.

Также во фракции сообщили, что представление на новых членов ЦИК должно появиться в парламенте в пятницу, однако, когда будет голосование пока не известно.

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"Мы согласились на это непонятное предложение, что старых людей в ЦИК не будет. Понабирают каких-то мальчиков-девочек, а опытного Магеру фактически кидают. Но фракция будет голосовать за новый состав", - сказал собеседник УП во фракции.

Как сообщалось, у 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек еще 1 июня 2014 года, но они продолжают исполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.

Фракции и депутатские группы парламента еще в прошлом году подали свои кандидатуры в состав ЦИК.