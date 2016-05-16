Фракция БПП избрала нового председателя вместо Луценко

17:57, 16 мая 2016
Политика
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Фракция "Блока Петра Порошенко" единогласно избрала Игоря Грынива председателем фракции.

Игорь Грынив / Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили во фракции БПП.

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Как сообщал УНИАН, бывший председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко 12 мая был назначен генеральным прокурором Украины.

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