Фракция БПП избрала нового председателя вместо Луценко
17:57, 16 мая 2016Политика
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Фракция "Блока Петра Порошенко" единогласно избрала Игоря Грынива председателем фракции.
Игорь Грынив (по центру) стал председателем фракции БПП / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили во фракции БПП.
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Как сообщал УНИАН, бывший председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко 12 мая был назначен генеральным прокурором Украины.
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