ВР рассмотрит введение для радиостанций 25-35% квот на украинские песни

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 231 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

При первом голосовании за включение проголосовали только 203 (при необходимых 226 — УНИАН) народных депутатов.

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В это время народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Валерий Карпунцов, обращаясь к своим коллегам, громко сказал: “У нас есть коалиция или нет? Голосуйте”.

Позже решение было принято, и законопроект был включен в повестку дня работы ВР.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что необходимо посоветоваться с фракциями и группами относительно возможности уже сегодня рассмотреть этот законопроект в первом чтении.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о введении квот для песен на украинском языке на радио.

Этим законопроектом предусмотрено, что радиоорганизации должны обеспечивать долю песен (словесно-музыкальных произведений) на государственном языке не менее 35% от общего времени звучания песен, распространенных в течение суток.

При этом предусмотрено, что эта норма будет вводиться поэтапно - во время первого года с момента вступления в силу закона квота составит 25%, в течение второго года - 30%, а с третьего года - 35%.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что за невыполнение этих требований радиоорганизации будут платить штраф в размере 3% от общей суммы лицензионного сбора лицензии, выданной на соответствующую программу.