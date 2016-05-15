Парубий: Джамала своей победой сделала больше, чем сотни дипломатов и политиков

«Вы осуществили мечту миллионов украинцев - теперь Евровидение-2017 пройдет в Украине. Искренне хочется, чтобы этот конкурс состоялся на вашей родине, о которой Вы поете, - в свободном Крыму», - цитирует спикера пресс-служба парламента.

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По словам Парубия, Джамала не только напомнила всему миру о трагедии крымскотатарского народа в 1944 году, но и привлекла внимание к современной ситуации во временно оккупированном Крыму.

«Очень символично, что Ваша победа состоялась 15 мая, когда украинцы вспоминают жертв политических репрессий, накануне 18 мая, когда мы будем чтить память жертв геноцида крымскотатарского народа», - добавил он.

Также Парубий подчеркнул символический факт, что крымская татарка, семья которой пострадала от депортации и которая представляет на международном конкурсе Украину, победила в финале представителя страны-поработителя, страны-агрессора.

«Убежден, что это и есть справедливость. Это дань памяти тысяч замученных крымских татар. В условиях, когда наша страна пострадала от агрессии Российской Федерации, оккупированы Крым и Донбасс, вы сделали больше, чем сотни дипломатов и политиков. Своей победой вы еще раз привлекли внимание мира к положению крымских татар, ситуации в Крыму», - подчеркнул председатель Верховной Рады.

«Вы напомнили всему миру, что мы победим агрессора, ибо с нами - правда. Убежден, Вы вселили надежду в души наших ребят, которые с оружием в руках на Донбассе и на временном границе с Крымом берегут наш покой и защищают независимость Украины. Мы вернемся в Крым. Вернемся навсегда, и никакой империалист не сможет отнять у нас Крым. Потому что Крым ‒ это Украина», - добавил Парубий.

Как сообщал УНИАН, Джамала одержала победу на конкурсе «Евровидение-2016», который состоялся в Стокгольме. Она выступила с песней «1944», в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

По результатам голосования национальных жюри стран-участниц и SMS-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. В пятерку лидеров также вошли Австралия, Россия, Болгария и Швеция.

Следующий конкурс Евровидение-2017 будет принимать у себя Украина.