Тука допускает возобновление торговли с неподконтрольными Украине территориями Донбасса

Об этом он заявил в интервью Громадському Радіо.

"Существует две противоположные точки зрения. Одна заключается в том, чтобы отгородиться колючей проволокой. Она абсолютно деструктивна. В результате ментально мы получим потерю населения, озлобленность людей по отношению к нам. Получим и то, когда, осуществляя выплаты на оккупированную территорию, мы будем субсидировать производственные мощности агрессора", - отметил он.

По словам Туки, противоположная точка зрения в том, что нужно снять все ограничения, а истина, как всегда, лежит посередине.

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Тука также дал положительный ответ на вопрос, является ли это восстановление шагом к деоккупации. Однако подробности озвучивать он не захотел.

"Я бы не хотел озвучивать сейчас эту информацию. Это один из этапов того стратегического плана, о котором я говорил. Вчера я говорил, что его не существует. Сегодня я видел его сам. Прежде чем выдавать эту информацию, ее надо правильно преподнести, утвердить на уровне президента и СНБО. Только потом ее можно подавать обществу", - сообщил он.

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Тука уточнил, что тема Донбасса будет обсуждаться на совещании 5 мая.