Климкин завтра отправится в Нидерланды
2-3 апреля министр иностранных дел Павел Климкин осуществит рабочий визит в Королевство Нидерланды.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Отмечается, что в рамках визита накануне референдума по соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским союзом глава внешнеполитического ведомства примет участие в симпозиуме, организованном Институтом «Нексус» на тему «Битва за Европу», и в публичной дискуссии с министром иностранных дел Нидерландов Бертом Кундерсом.
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Также Климкин встретится с представителями организаций, которые поддерживают Украину на референдуме, в массовом мероприятии Maidam.
Кроме того, министр проведет ряд мероприятий со СМИ: он-лайн чат на платформе Реддит «Спроси меня что угодно» (Ask me anything), станет гостем политического ток-шоу «Баутенхоф» и даст интервью телевизионным и печатным изданием.