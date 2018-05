Климкин завтра отправится в Нидерланды

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что в рамках визита накануне референдума по соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским союзом глава внешнеполитического ведомства примет участие в симпозиуме, организованном Институтом «Нексус» на тему «Битва за Европу», и в публичной дискуссии с министром иностранных дел Нидерландов Бертом Кундерсом.

Также Климкин встретится с представителями организаций, которые поддерживают Украину на референдуме, в массовом мероприятии Maidam.

Кроме того, министр проведет ряд мероприятий со СМИ: он-лайн чат на платформе Реддит «Спроси меня что угодно» (Ask me anything), станет гостем политического ток-шоу «Баутенхоф» и даст интервью телевизионным и печатным изданием.