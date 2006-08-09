Мороз объяснил свое поведение в 7 пунктах

Председатель Верховной Рады Украины, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ разъяснил своим однопартийцам, почему народные депутаты из фракции СПУ вошли в антикризисную коалицию.

Об этом говорится в обращении А.МОРОЗА к членам СПУ, опубликованном в газете “Товарищ”, №64.

А.МОРОЗ замечает, что за последний месяц членам партии пришлось выслушать разное. “Не все было просто объяснять и вам. Ваши собеседники ссылались на газетные публикации, выпуски разных "честных" новостей. В совокупности они изображают события политической жизни так: на выборах 2006 года победу одержали силы Майдана. Они должны были бы и сформировать власть. Но якобы этого не произошло из-за измены (предали, конечно, социалисты). Теперь еще и Президент проявил слабость, не распустил парламент, сдал все, а "Наша Украина" продалась за кресла во власти... Коалиционное правительство долго не продержится, потому что... и т.д.”, - замечает он в обращении.

“С помощью таких оценок, - продолжает лидер СПУ, - формируется общественное мнение, стереотипы, которые впоследствии кому-то покажутся истинными. Ведь извне все выглядит правдоподобно и поэтому опасно. Именно это обстоятельство вынуждает меня обратиться к вам, чтобы объяснить, как все происходило в действительности, что было первопричиной некоторых решений, поступков и событий”.

А.МОРОЗ изложил свое виденье ситуации в семи пунктах.

Во-первых, по его убеждению, выборы не выиграл никто. Политические силы, которые шли за Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во время президентской кампании, получили значительно меньше голосов, чем в 2004 году, хотя и заняли первое место на выборах в этом году. Так же проиграли и силы, которые поддержали Виктора ЮЩЕНКО, а их помаранчевая часть раздробилась, перессорилась еще во время сентябрьского скандала, получив разве что перераспределение избирательных симпатий в интересах Юлии ТИМОШЕНКО. А.МОРОЗ подчеркивает, что особенно проиграла партия, с которой отождествляют в качестве лидера В.ЮЩЕНКО, – “двойная потеря голосов по сравнению с выборами 2004 года”.

Во втором пункте А.МОРОЗ отмечает: “если не прикрываться "ценностями Майдана", то Партия регионов, БЮТ и Наша Украина являются одинаковыми (по природе, идеологии, намерениям, составом). Остальные же партии - социалисты и коммунисты – из-за немногочисленности фракций существенно на распределение власти влиять не могли. А то, что их не поддержали избиратели, произошло по нескольким причинам, главной из которых была инерция общественного мнения, которую с момента президентской кампании сохранила для людей центры притяжения с делением на "наших" и "не наших". А чтобы избиратели не заметили тождественности тех и других, в пропаганде мощно использовались как аргументы вопросы языка, церкви, сепаратизма, национализма, НАТО и т.д. Вопросы, в конечном итоге, не первоочередные, но для деления на "свой - чужой" вполне пригодные”.

В третьем пункте, председатель ВР замечает, что политическая пропаганда привела к основному следствию: “Украину если и не раскололи, то, по крайней мере, сделали заметной трещину в ее целостности. Президент (и другие политики) не могли не считаться с этой угрожающей проблемой. Решение ее могло быть только таким: коалиционное единство "Нашей Украины" и Партии регионов (вспоминаю, еще в 2002-2003 гг. В.ЮЩЕНКО не раз высказывался о том, что в украинском парламенте сложилась уникальная возможность для стабильной и мощной коалиции. Речь шла о возможностях ЗаЕды и "Нашей Украины". Не произошло тогда по субъективным причинам, в частности, из-за позиции Л.КУЧМЫ)”.

Четвертым аргументом А.МОРОЗА является то, что “понимая потребность коалиции двух ("ПР плюс НУ"), те, кто боролся за ее создание, вынуждены были считаться с упомянутой уже инерцией общественного мнения”. “Она сводилась к внешне логической триаде: БЮТ, НУ, СПУ с фиксацией фамилий В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО, А.МОРОЗ. При этом общественное мнение обходило вниманием факт непримиримости БЮТ и НУ, между которыми продолжительная беспощадная борьба за электоральное влияние, борьба за лидерство. Вспомните слова Ю.ТИМОШЕНКО: "Я хочу быть премьером, но с президентскими полномочиями". Такие стремления она могла осуществить только в формате коалиции БЮТ, НУ, СПУ, поэтому категорически отвергала идею расширения коалиции в своих заявлениях, выступлениях, содержательно и интонационно делила парламентские партии на белых и черных, победителей и побежденных. Именно поэтому она демонстрировала поддержку социалистов, хотя за их спиной уступала общие позиции, потакая претензиям НУ, лидеры которой между тем положительно завершали переговоры с Партией регионов. Даже 6 июля во время обсуждения кандидатуры на должность председателя Верховной Рады никто из представителей БЮТ словом не обмолвился против кандидата от Социалистической партии, надеясь, что речь идет только о контрходе в отношении Петра ПОРОШЕНКО, "любовь" к которому у Ю.ТИМОШЕНКО имеет давнюю историю”.

А.МОРОЗ утверждает, что коалиция демократических сил была создана для ее же развала, чтобы после этого ничто не мешало сформировать настоящую коалицию из фракций Партии регионов и “Нашей Украины”. В то же время, по его словам, предусматривалось выведение с политической игры БЮТ и политическое уничтожение СПУ. “Как этого собирались достичь? Коалиция разваливается по вине СПУ (необоснованное требование спикерской должности), а БЮТ в следующую коалицию не пойдет, поскольку там Ю.ТИМОШЕНКО не будет видеть премьерской должности”, - говорит А.МОРОЗ, добавляя, что “после того, как я снял свою кандидатуру, нашли другой ход: предложили П.ПОРОШЕНКО на должность председателя ВР, надеясь, что Ю.ТИМОШЕНКО в таком случае откажется быть премьером, а она не отказалась, рассчитывая "с высокого старта" начать следующую кампанию, пусть даже в образе оскорбленной, обиженной отставкой. Эта роль ей уже удавалась”.

Пятый пункт отмечает, что конфликт с отставкой правительства Ю.ТИМОШЕНКО предусматривался через несколько месяцев. Дальше все шло бы по ранее предусмотренному сценарию, в котором для социалистов уже не было ни одной роли, но никто о том и не беспокоился. “Не о социалистах шла речь. В таких условиях наш ход 6 июля был вполне обусловленным. Мы просто в который раз не позволили себя подставить - предавать, если хотите. А по форме это было, как выстрел одним патроном: или - или. Параллельно мы создали условия для решения проблемы расширения коалиции, в которой есть место Партии регионов и "Нашей Украине", чего хотели Президент и другие и что, подчеркиваю, было объективно необходимымо для Украины”.

А.МОРОЗ в следующем – шестом – пункте говорит, что “период с 6 июля до 4 августа самым сложным оказался для Президента. С одной стороны он поддавался на уговоры "ура-патриотов", которые за лозунгами не видят реальности. С другой стороны близкое окружение стремилось добыть с помощью возможностей Президента прибыльные места в новом формате власти. А наибольшее давление чувствовалось со стороны Ю.ТИМОШЕНКО, которой досрочные парламентские выборы позволяли хоть и не удовлетворить стремление к власти, но все же прибрать к рукам социальную базу от “Нашей Украины” и некоторых других политических сил. То есть накопить силы для следующих кампаний”.

“Следует отдать должное Президенту - это решение он принимал сам. Оно было нелегким, но опиралось на трезвый расчет. Новые выборы не изменили бы политической конфигурации власти в более демократическую сторону, ослабили бы при этом роль института Президента, обусловили бы раздражение населения, которое прекрасно понимает абсурдность досрочных выборов. Президент выбрал оптимальный вариант, и в этом его сила как политика. А обвинение его в сдаче позиции и тому подобное - это суета, инсинуации”, - отметил лидер социалистов. Более того, отметил он, В.ЮЩЕНКО выжал из ситуации почти невозможное: он заставил политиков разной окраски определиться с ключевыми моментами внутренней и внешней политики. “Это не удавалось до него никому. Зря некоторые пренебрежительно отзываются об Универсале. Время покажет, что его ориентиры будут лежать в основе развития Украины, в действиях власти нынешней и будущей тоже. В то же время подписание Универсала останавливает, большей частью спекулятивные, вредные для общества дискуссии о языке, церкви, федерализации и других вещах”.

В последнем – седьмом – пункте А.МОРОЗ повторяет слова, сказанные им на закрытии первой сессии, что 4 августа состоялся переход от президентской к парламентско-президентской форме правления. “Мы приблизились к европейской модели государственного управления пока по форме, поскольку воплощение на практике - само по себе продолжительное и сложное дело. В этом направлении еще многое придется сделать и законодательно, и в организационном и в кадровом отношении. Важно, однако, что путь к необходимым в государстве изменениям открыт, и сделано это демократическим, цивилизованным путем. Без эйфории со стороны одних, без воплей о поражении с другой стороны”, - отметил А.МОРОЗ.