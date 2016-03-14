Президент и главы фракций договорились найти выход из политического кризиса на этой неделе - НФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после встречи глав фракций парламента с президентом.

По его словам, по убеждению фракции «Народного фронта» есть три пути выхода из политического кризиса:

«Большинство руководителей фракций поддержали позицию, что (досрочные парламентские - УНИАН) выборы не нужны, и это безответственно, потому что это развал нашего государства», - заявил он.

«Вторая позиция - мы восстанавливаем работу старой коалиции... Третья позиция - пожалуйста, покажите нам 226 голосов за новую кандидатуру премьера, назовите премьер-министра, сформируйте команду, покажите нам программу действий следующего правительства на 2016 год, и мы готовы начать консультации относительно нашего участия в будущей коалиции», - добавил Бурбак.

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«Мы договорились, что это надо сделать (выйти из политического кризиса - УНИАН) на этой пленарной неделе», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, в парламентской фракции "Народного фронта" поприветствовали обнародованые президентом Петром Порошенко предложения относительно возможных кандидатур на пост нового премьер-министра. По мнению политсилы, это ответственный шаг не только для президента, но и для фракции "Блок Петра Порошенко", которая является ключевой формирующей силой для парламентской коалиции "Европейская Украина".