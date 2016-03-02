Отмену виз для Украины и Грузии официально разделили

Об этом заявил докладчик Европарламента по Грузии Андрес Мамыкинс, передает "Грузия Online".

"Хочу поздравить мой любимый грузинский народ. Вопросы Грузии и Украины официально разделены, и тема визового режима для вашей страны будет рассматриваться отдельно", - отметил он.

При этом Мамыкинс выразил надежду, что рано или поздно и Украина получит безвизовый режим с ЕС.

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"Выделение вопроса Грузии на основании особого решения было принято вчера и будет опубликовано сегодня или завтра", - заявил он.

Как сообщалось ранее, решение Еврокомиссии об отмене виз для украинцев могли отложить.

"Предложение ЕК по визовой либерализации для Грузии будет готово на следующей неделе. Украине, возможно, придется подождать до референдума по ассоциации, который состоится в Нидерландах 6 апреля", - написал журналист "Радио Свобода" из Брюсселя Рикард Йозвяк.

В свою очередь в Европейской комиссии информацию о том, что введение безвизового режима с Украиной может быть отложено до референдума в Нидерландах, не комментировали.