Решение Еврокомиссии по отмене виз для украинцев откладывается - СМИ

Подача такой инициативы для Украины откладывается, пишет на своей странице в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Предложение ЕК по визовой либерализации для Грузии будет готово на следующей неделе. Украине, возможно, придется подождать после референдума по ассоциации, который пройдет в Нидерландах 6 апреля", - написал он.

EU Com proposal for visa lib for #Georgia will come nxt week. #Ukraine might have to wait till after 6 Apr AA referendum in the #Netherlands — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 26, 2016

Ранее стало известно, что Еврокомиссия представит Совету ЕС законодательную инициативу по отмене виз отдельно для Украины и Грузии.

Вчера УНИАН сообщал, что Порошенко подписал законы, необходимые для получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом. Но на данный момент еще продолжаются консультации с ЕК по поводу скандального закона об электронном декларировании.

Ранее стало известно, что для отмены виз для украинцев летом 2016 года Украина должна в ближайшие недели "поправить закон о декларировании, вернув уголовную ответственность за ложь в декларациях уже с этого года, а также доизбрать трех членов НАПК".

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Напомним, 18 декабря 2015 года Еврокомиссия обнародовала финальный отчет о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

В отчете ЕК констатирует, что Украина выполнила все условия для того, чтобы рекомендовать включение ее в список стран, с которыми у ЕС действует безвизовый режим.

Отчет будет направлен Совету ЕС и Европейскому парламенту, и на основе этого документа они должны утвердить решение относительно либерализации визового режима с Украиной.