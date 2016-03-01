ЕС намерен предоставить Украине безвизовый режим одновременно с Грузией – СМИ

Евросоюз попытается ввести безвизовый режим с Украиной и Грузией одновременно. Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" из Брюсселя Рикард Йозвяк.

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"Евродепутаты говорят, что Европейский парламентр попытается дать ответ по либерализации визового режима Украине и Грузии одновременно", - написал он.

Important MEPs say that if the visa lib process of #Ukraine & #Georgia is decoupled, the European Parliament will attempt to re-couple it — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 1, 2016

Как сообщалось ранее , решение Еврокомиссии об отмене виз для украинцев могли отложить.

"Предложение ЕК по визовой либерализации для Грузии будет готово на следующей неделе. Украине, возможно, придется подождать после референдума по ассоциации, который состоится в Нидерландах 6 апреля", - писал Йозвяк.

В свою очередь в Европейской комиссии информацию о том, что введение безвизового режима с Украиной может быть отложено до референдума в Нидерландах, не комментировали.

Позже стало известно, что украинско-грузинское предложение Еврокомиссии относительно предоставления странам безвизового режима могут снова объединить в апреле после того, как состоится референдум в Нидерландах.