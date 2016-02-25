Минкульт: Уничтожение "дома Шевченко" в Оренбурге ради автостоянки - беспрецедентный акт вандализма

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подчеркивается, что Минкультуры Украины крайне возмущено фактом уничтожения в Оренбурге дома, в котором во время своей ссылки пребывал Тарас Шевченко.

«Отсутствие должной реакции со стороны официальных властей РФ на этот беспрецедентный акт вандализма, а по сути, согласие на нарушение как международных норм, так и внутреннего законодательства России, свидетельствует о продолжении политики агрессивного отношения к истории и культуре украинского народа и прав украинцев как крупнейшего национального меньшинства, проживающего на территории Российской Федерации», - подчеркивается в заявлении.

Как подчеркнули в Минкульте, снесенный дом имел не только уникальное мемориальное значение из-за связи с Шевченко как фигуры мирового значения, 200-летие которого недавно отмечалось на самом высоком международном уровне (на Генеральной конференции 37-й сессии ЮНЕСКО юбилей включен в Календарь памятных дат 2014-2015 годов), но и, согласно закону РФ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», дом имеет статус памятника истории федерального значения.

В частности, как подчеркивают в ведомстве, в этом случае грубо нарушены положения Декларации ЮНЕСКО относительно намеренного уничтожения культурного наследия», принятой на 32-й сессии в 2003 году в Париже Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры.

«Уничтожение такого важного объекта культурного наследия ради размещения на его месте автостоянки коммерческого банка свидетельствует о демонстративной безответственности российских государственных органов по отношению как к собственному законодательству, так и относительно взятых Россией международных обязательств», - констатировали в министерстве.

К тому же, как отмечает Минкульт, уничтожив дом, связанный с именем Шевченко, Россия нарушила положения ратифицированной ею Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, которая обязывает стороны-подписанты «создать необходимые условия для того, чтобы лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имели возможность сохранять и развивать свою культуру, сохранять основные элементы своей самобытности, в частности религию, язык, традиции и культурное наследие».

По мнению украинского министерства, тот факт, что российская власть не предприняла никаких мер для того, чтобы не допустить уничтожения памятника, а также то, что это преступление не расследовалось в течение длительного времени, является очередным подтверждением репрессивной политики российских властей в отношении всего, что связано с историей и культурой украинского народа в России.