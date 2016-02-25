Апелляционный суд перенес на 3 марта рассмотрение жалоб адвокатов на продление ареста Корбана

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято в связи с тем, что председательствующий по делу судья Денис Масенко сегодня отсутствует.

Как сообщил журналистам один из защитников Корбана Алексей Шевчук, председательствующий судья Масенко не явился на заседание по делу Корбана, поскольку находится на заседании Совета судей Украины.

«Сегодня заседание не состоялось, поскольку сегодня проходит заседание Совета судей Украины и господин Масенко, который является председательствующим в коллегии судей, отсутствует в связи с тем, что он является членом Совета судей и он присутствует там. Поэтому заседание было отложено», - пояснил адвокат.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. В дальнейшем силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу.

22 февраля Днепровский райсуд Киева продолжил Корбану срок содержания под стражей до 15 апреля.