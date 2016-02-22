Neue Zürcher Zeitung: ЕС должен выполнить обещанное

Об этом пишут Ян Якуб Хромец и Николь Кёниг в статье "ЕС должен выполнить обещанное", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Ровно два года назад бегство украинского президента Виктора Януковича пробудило надежду на новое начало в Украине. В особняке Януковича, который теперь стал открытым Национальным музеем коррупции, помимо золотых батонов, павлинов и пиратских кораблей, активисты нашли тысячи страниц документов, которые хозяин пытался уничтожить. Документы достали из воды и разместили в Интернете, они служили доказательством многолетней коррупции, с которой необходимо бороться.

Высокими были ожидания от перехода к стандартам западного управления. Новое украинское правительство обещало, в частности, провести "деолигархизацию" страны.

Два года спустя, можно говорить лишь о наполовину полном стакане. По крайней мере, в некоторой степени были ограничены источники дохода и влияние олигархов. Процедура передачи государственных заказов сейчас проводится частично через интернет-платформу Transparency International. Энергетическая отрасль стала более прозрачной; новое законодательство о финансировании партий, правила для политиков и должностных лиц высокого ранга и создание двух новых органов по борьбе с коррупцией значительно снижают вероятность влияния на политику частных субъектов.

Учитывая, что эти изменения осуществлялись на фоне дорогостоящей войны на Донбассе и глубокой рецессии, их можно назвать впечатляющим результатом.

Но сейчас борьба против старых структур переходит в решающую фазу. В знак протеста против "саботажа реформ", за последние месяцы ушли в отставку четыре министра. Недавно ушел министр экономики Айварас Абромавичус, открыто обвинив доверенное лицо президента Порошенко в том, что он срывает реформу государственных предприятий. Население недовольно тем, что реформы обходят стороной прокуратуру и судебную систему. Это находит свое отражение в глубоком недоверии к политике. Согласно результатам опроса, проведенного Международным республиканским институтом, более 70% украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении. 16 февраля премьер-министр Яценюк едва избежал вотума недоверия.

В целом, остается неясным, устойчив ли прогресс, готово ли украинское руководство в своем стремлении к реформам переходить на более высокий уровень. Особенно спорными являются реформы в рамках Минских мирных договоренностей. Ранее прозвучал важный призыв к тому, чтобы "обе стороны" конфликта выполняли свои обязательства. Но это позволяет российской стороне оправдывать постоянное разжигание войны не Донбассе. А предоставление оккупированным сепаратистами регионам особого статуса в Конституции, станет настоящим "ядом". В нынешней политической ситуации украинское правительство решительно выступает против этого, ведь таким образом оно подпишет себе смертный приговор и спровоцирует политический хаос.

Для ЕС и Запада это означает следующее: во-первых, они по-прежнему должны отвечать на российскую риторику дипломатической твердостью и санкциями. Во-вторых, они должны оказывать политическое давление на Украину, чтобы она выполнила Минские договоренности, насколько это возможно. В-третьих, путем активной поддержки украинских реформ, они должны способствовать тому, чтобы все пункты соглашения были реализованы без дальнейшей дестабилизации.

На этом решающем этапе процесса реформ, ЕС должен быть готов расширить свою поддержку. В рамках политики соседства он должен предоставить Украине больше финансовой поддержки, и правильно ее использовать, чтобы поощрять прогресс в реформах и эффективно штрафовать неудачи. Только так реформаторские силы получат конкретные аргументы в борьбе против "старой банды".

Стоит подумать о создании "Европейского фонда модернизации" для улучшения инфраструктуры в стране и адаптации украинских предприятий к стандартам ЕС. Помочь могут доплаты государственному сектору, а также поддержка гражданского общества и независимых СМИ. Страна нуждается в поддержке и в области политического сближения. Углубленное и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле уже и без того подразумевает, что Украина будет выполнять большую часть законодательства ЕС. Поэтому стране стоит пообещать ассоциированное членство после окончания этого сложного процесса.

Сейчас Украина зависит от ЕС больше, чем когда-либо. Чем грозит малодушная поддержка, можно увидеть на примере Республики Молдова, где якобы проевропейская элита оказалась причастна к коррупционному скандалу. Недовольное население вышло на улицы, доверие к ЕС пострадало, а пророссийские силы получили влияние.