Под Киевом ограбили дом экс-министра транспорта Винского

Как сообщил УНИАН начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, инцидент произошел вечером в пятницу, 19 февраля, в селе Новоселки Вышгородского района

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Согласно показаниям Винского, которые он дал полиции, четверо неизвестных мужчин ворвались в его дом, избили его, повалили на пол его жену, после чего заставили владельца имения отдать им ключ от сейфа, из которого похитили около 100 тыс. грн, ювелирные украшения и определенную сумму в иностранной валюте.

По словам Жуковича, потерпевший оружия в руках нападавших не видел, в то же время сообщил, что якобы видел у них кобуры с пистолетами.

Жукович также отметил, что дом экс-министра не был оснащен сигнализацией и средствами видеонаблюдения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. Винский занимал должность министра транспорта и связи Украины с декабря 2007 по июнь 2009 гг.