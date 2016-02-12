В Киеве во время обыска дома нашли именной пистолет Чечетова (фото)

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

"Следователями СУ ГУ Национальной полиции в г. Киеве в рамках расследования, начатого по факту незаконного изготовления боеприпасов, проведены обыски по месту жительства одного из фигурантов уголовного производства. Во время обыска в частном доме на территории Дарницкого района обнаружено и изъято 2 автомата АКМС, 4 пистолета, гранату «РГД-5» с запалом, станок для изготовления патронов, свыше 200 различных боеприпасов, а также принадлежности для изготовления патронов с остатками вещества, похожего на порох", - говорится в сообщении.

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"Кроме того, в помещении дома изъято разрешение, выданное на право хранения и ношения наградного пистолета «Маузер К-96» на имя Чечетова М. В., сам пистолет и 10 патронов к нему", - отметили в столичной прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Генпрокуратуре заявили о вручении Чечетову подозрения в злоупотреблении властью и служебном подлоге во время принятия диктаторских законов 16 января 2014 года - ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением при отягчающих обстоятельствах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

21 февраля Печерский райсуд Киева по ходатайству следователя Генпрокуратуры вынес решение об избрании Чечетову меры пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением размера залога в 4 млн 990 тыс. грн.

23 февраля за Чечетова был внесен залог, и он был освобожден из-под стражи.

28 февраля Чечетова нашли мертвым. По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенко, Чечетов выпал с 17-го этажа жилого дома в Киеве. Было открыто уголовное производство по факту смерти ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

2 марта Чечетова похоронили на Южном кладбище Киева.