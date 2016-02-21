В минувшие сутки через Закарпатье в сторону России проехало 76 российских фур – Москаль

Об этом на своем сайте сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

По его данным, большинство фур заехали на Закарпатье через КПП «Ужгород» (из Словакии) и КПП «Чоп» (из Венгрии). От западной границы до выезда из области по трассе «Киев-Чоп» их сопровождал полицейский эскорт.

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Фуры без всяких блокировок обошли пост в Нижних Воротах и покинули пределы Закарпатья. В западном направлении, на выезд в Евросоюз ни одна русская фура через Закарпатье не проехала.

Все контрольно-пропускные пункты на границе со странами ЕС и посты на въезде в Закарпатье на восточной административной границе работают в нормальном режиме, подытожил Москаль.

Как сообщал УНАИН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь, Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и временно приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации. Позже стороны начали переговоры по решению сложившейся ситуации.

Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский заявил, что вопрос разблокирования транзита украинских грузовиков по территории России должен быть решен в ближайшие дни с участием ЕС. Он также сообщил, что с 18 февраля начинает действовать режим "еду домой", по которому Украина и Российская Федерация договорились до 25 февраля 2016 года обеспечить движение грузовиков по территории обеих стран.

19 февраля заблокированные в Закарпатской области российские грузовики начали выезжать с территории региона.