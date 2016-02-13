Сорос: Политическое развитие в Украине можно сравнить с ситуацией на Балканах
21:57, 13 февраля 2016Политика
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Россия оказывает все меньше влияния на государства Западных Балкан, ситуация в регионе сравнима с развитием политической ситуации в Украине. Об этом заявил в субботу известный американский финансист и инвестор Джордж Сорос, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости.
"Можно сравнить политическое развитие в Украине с ситуацией на Балканах. Россия становится все дальше и оказывает все меньше влияния", — сказал Сорос.
По его словам, хотя антиправительственные выступления в Македонии в 2015 году можно сравнить с событиями в Украине в 2014 году, однако влияние Европы оказалось решающим.
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"Под влиянием Европы в Македонии удалось создать демократическое правительство и провести свободные и справедливые выборы", — сказал Сорос, добавив, что украинцам это еще предстоит сделать.
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