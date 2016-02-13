Керри призвал Порошенко к быстрому прогрессу в реформах
Секретарь государственного департамента США Джон Керри призвал президента Украины Петра Порошенко сохранять единство среди украинских властей и к быстрому прогрессу в реформах.
Об этом говорится в сообщении офиса официального представителя Государственного департамента США. Керри и Порошенко встретились в Мюнхене во время конференции по безопасности.
Керри снова подчеркнул решительную поддержку Соединенных Штатов относительно полного внедрения Минских соглашений.
Читайте такжеПрезидент Европарламента поддержал идею по созданию группы защиты прав крымских татар - Порошенко
"Он настойчиво призывал к единству среди украинского руководства, и для быстрого прогресса в реформах и борьбе с коррупцией, особенно в отношении тех срочных шагов, рекомендованных со стороны МВФ", - отмечается в сообщении.
Читайте такжеВ МИД оценили возможность Минска-3: там может быть то, что Украина вообще не переварит
Как сообщал УНИАН, сегодня на полях Мюнхенской конференции по безопасности Керри подчеркнул, что США и Европейский Союз будут оставаться едиными в сохранении санкций против Российской Федерации до полного выполнения Минских соглашений.