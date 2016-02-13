Керри призвал Порошенко к быстрому прогрессу в реформах

Об этом говорится в сообщении офиса официального представителя Государственного департамента США. Керри и Порошенко встретились в Мюнхене во время конференции по безопасности.

Керри снова подчеркнул решительную поддержку Соединенных Штатов относительно полного внедрения Минских соглашений.

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"Он настойчиво призывал к единству среди украинского руководства, и для быстрого прогресса в реформах и борьбе с коррупцией, особенно в отношении тех срочных шагов, рекомендованных со стороны МВФ", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на полях Мюнхенской конференции по безопасности Керри подчеркнул, что США и Европейский Союз будут оставаться едиными в сохранении санкций против Российской Федерации до полного выполнения Минских соглашений.