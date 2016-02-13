В Мюнхене начались переговоры в Нормандском формате по урегулированию кризиса в Украине

В Мюнхене на уровне министров иностранных дел Украины, России, Германии и Франции начались переговоры в Нормандском формате с целью урегулирования кризиса в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, переговоры начались утром в субботу на полях Мюнхенской безопасности конференции.

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Переговоры проходят с участием министров иностранных дел Украины Павла Климкина, России Сергея Лаврова, Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Францию ​​после отставки министра Фабиуса представляет политический директор Николя де Ривьер.

После прибытия Климкин подчеркнул, что Россия не выполняет взятые в рамках Минских договоренностей обязательства, о чем он также будет говорить в ходе переговоров.

Отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не остановился для общения с журналистами.

Накануне переговоров, в пятницу в комментарии журналистам Климкин сообщил, что он планирует «сконцентрироваться на темах безопасности, обмена заложниками и каким образом согласовать избирательные модальности для свободных и честных выборов».

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«Но начну встречу не с Минска, при всей его важности, а с того, что происходило вчера в Крыму, обысков, арестов. Мы все любим хорошие годовщины, но, к сожалению, первая годовщина Минска не является хорошей годовщиной, поскольку с точки зрения выполнения Россией своих обязательств, я не вижу ни одного из них», - детализировал глава внешнеполитического ведомства Украины.