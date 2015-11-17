В МИД объяснили, почему главы "нормандской четверки" не планируют переговоров в ближайшее время

Встреча в "нормандском формате" на высшем уровне (президентов Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда, России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель) на полях климатической конференции в Париже в конце ноября на сегодня не планируется.

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Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Отвечая на вопрос, допускает ли он такую встречу в случае, если все участники "нормандской четверки" соберутся на конференции в Париже, Климкин сказал: "Для того, чтобы встречаться, нужно иметь содержание для обсуждения".

"Если соответствующая ситуация (эскалация на Донбассе - УНИАН) будет продолжаться, я не исключаю каких-либо дальнейших встреч или развития. Но на сегодня такая встреча не планируется", - сказал глава МИД Украины.