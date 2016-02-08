Финансовая эвакуация началась

События последних недель упорно нас убеждают в том, что хозяева Кремля активно взялись за финансовую эвакуацию своих активов. Новости из Москвы дают представления об общем тренде «обнуления» российской экономики, и попыток вывода из страны любого капитала, который пока еще доступен для хозяина Кремля и его ближайшего окружения.

Посмотрим на поступающую информацию. Во-первых, российское министерство финансов заявило о проработке возможности (некий пробный шар) поддержки банков страны за счет использования депозитов крупных вкладчиков. По примеру Кипрского прецедента поначалу крупных, а потом и более мелких вкладчиков банков могут лишить доступа к их депозитам под причиной спасения экономики России. В обмен им дадут какие-то гарантии возврата вкладов в неопределенной перспективе, что в общих чертах может повторить сценарий изъятия денежных средств у населения при развале Советского Союза. При этом, изъятые финансы перейдут на надежные счета узкого круга лиц и растворятся в неизвестности. То есть, РФ в ближайшее время ожидает банковский грабеж со стороны государства.

Во-вторых, не так давно Россия и Гонконг подписали межправительственное соглашение об избегании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов на доходы. Ранее эта тема была под запретом у российских властей.

Ныне, когда встал вопрос о переводе денег в надежные юрисдикции с подконтрольных Западу (как-никак – санкции) Гонконг оказался весьма кстати.

Ныне, когда встал вопрос о переводе денег в надежные юрисдикции с подконтрольных Западу (как-никак – санкции) Гонконг оказался весьма кстати. Но самое интересное, что это похоже очередная мышеловка для Кремля. Как только значительные объемы средств уйдут в эту финансовую гавань, ловушка захлопнется. Для подтверждения данной догадки можно привести тот аргумент, что в декабре 2015 года по информации Центробанка РФ, «дочки» ведущих китайских кредитных организаций, например, Bank of China, начали вывод своих активов из России. В частности, только в декабре 2015 года активы Bank of China в РФ сократились на 31% с 55,9 миллиардов рублей до 38,6 миллиардов. Суммы не катастрофичные, но сам процесс весьма показателен. Российские банковские аналитики по данной причине начали уже говорить о том, что «разворот на Восток» закончился.

В-третьих, из открытых источников информации стало известно, что российское правительство начинает продавать природные алмазы из Госфонда РФ на внутреннем рынке. Первый аукцион запланирован уже на конец нынешнего месяца. Сама схема организована таким образом, что принять участие в ней могут только близкие к Кремлю люди. Потенциальная цена предполагаемых к продаже алмазов (десятки килограммов) может достичь 7 миллиардов долларов. Реальная цена на аукционах будет существенно занижена. По мнению российских экспертов, главная цель данной операции – вывести из госсобственности миллиарды долларов в виде алмазов.

Стоит также упомянуть нежданное исчезновение 35 миллиардов долларов китайского кредита в «Роснефти». Эти деньги были даны в рамках предоплаты за будущие поставки российской нефти в Китай. То есть, сами деньги уже освоены руководством «Роснефти», а «черное золото» только предстоит поставить на такую астрономическую сумму. Либо отдавать долг другими средствами. Например, акциями той же «Роснефти».

На десерт оставим немного конспирологии. В последнее время, начали происходить весьма знаковые встречи. Например, недавно Кремль посетил ветеран и тяжеловес американской политики Генри Киссинджер в свои почти 93 года. Официальная причина встречи - попытка сохранить диалог с Россией для решения острейших проблем международной безопасности (созданные Путиным), в первую очередь, - Украину и Сирию. Неофициальная причина – обсуждение планов по принятию Кремлем сценария политической, финансовой и военной капитуляции со сменой режима Путина (вероятно с некими гарантиями личной безопасности президенту РФ насколько это возможно в пределах совершенного им), но без обрушения России как страны. Вполне вероятно, что администрация Барака Обамы и в целом американская и европейские элиты не хотят рисковать потерей контроля над российскими ядерными объектами. Очень вероятно, что именно по этой причине мы пока и не увидели краха путинской России. Как ни парадоксально, но пока наибольшим гарантом целостности РФ выступает именно США и Барак Обама.

Еще один нюанс. Неожиданно анонсированная на 12 февраля встреча на Кубе папы римского Франциска и главы РПЦ патриарха Кирилла. Якобы в результате встречи будет подписана декларация о взаимодействии церквей. Но стоит принять во внимание, что встреча неожиданная. О ней не говорили ранее и ее не планировали. Более того, РПЦ опровергало даже гипотетическую возможность подобной встречи. Важно понимать, что папа Франциск уже не раз встречался с Путиным. Тогда, по мнению многих экспертов и аналитиков, речь шла о сохранности Ватиканом части путинских капиталов. Скорее всего, нынешняя встреча Франциска и Кирилла на Кубе (сам Путин после оглашения решения Лондонского суда стал практически невыездным) будет посвящена той же теме – возможности сохранения и возврата российских денег в условиях ужесточающегося внешнего давления на Кремль. Вполне вероятно, что при этом Ватикан потребует ряд компенсаций за свои услуги, например, - постепенный уход РПЦ из Украины. Это скорее всего будет не просьба, а обязательное условие.

В заключение стоит сказать, что по многим признакам, высшее российское руководство лихорадочно пытается вывести из страны в «надежные» юрисдикции максимально возможные активы и средства. Такой процесс – признак приближающегося конца путинского режима и, возможно, самой России в ее нынешнем виде.

Другое дело, что для сокрытия выведения капиталов из РФ Кремль организует масштабные операции прикрытия. Нет сомнений, что часть из них будет происходить в Украине.

Другое дело, что для сокрытия выведения капиталов из РФ Кремль организует масштабные операции прикрытия. Нет сомнений, что часть из них будет происходить в Украине. В данном контексте, Путин и его окружение будут вести себя как фокусники, создавая у зрителей различные иллюзии. Самой вероятной из них станет военное обострение и угроза новой мировой войны. Очень вероятно, что после завершения фазы финансовой эвакуации начнется финальный акт трансформации путинского режима в его новую версию. Аналогий с 1990-м годом будет много.

Очень важно чтобы при этом Запад не повторил своих прежних ошибок.