Новый формат блокады: Ислямов заявил о создании батальона для освобождения Крыма (видео)

Данное формирование будет помогать и милиции, и полиции, и в том числе будет готовиться для входа в Крым, передает телеканал "КотТВ".

"Потому что это новая полиция, новая Нацгвардия, которая будет там уже внутри Крыма. Будет очищать Крым от тех "сепараторов", которые там уже засели и от тех элементов, неугодных элементов, которые там останутся после освобождения Крыма. Такой у нас сценарий. Вот наш переформат такой", - отметил Ислямов.

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Активист считает, что после возвращения полуострова он станет крымскотатарским, а не псевдорусским, псевдоукраинским, псевдотатарским, как раньше.

"Сейчас мы к этому готовимся... Мы, зайдя в Россию, как "Матрица", мы ее разрушим, и через Крым будет освобождение всей России, Украины в первую очередь, потом России... Через Крым будет распад России", - убежден Ислямов.

Напомним, ранее координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов анонсировал создание крымскотатарского батальона, который войдет в ВСУ.