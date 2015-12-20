Координатор блокады Крыма анонсировал создание крымскотатарского батальона в составе ВСУ

Об этом он заявил в эфире «Громадського радіо» в программе «На свежую голову».

Также он в очередной раз объяснил, почему блокадники позволили включить одну из ЛЭП в Крым.

"Мы не хотим, чтобы международное сообщество отвернулось от Украины. Поэтому мы подключили одну ветку. Мы хотим, чтобы все было законно", — заявил он.

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По словам Ислямова, ему все чаще поступают звонки от крымчан, которые спрашивают, что украинцы будут делать с крымчанами, если Крым вернется в состав Украины.

"Они говорят: "мы предатели. Дальше с нами что будете делать? Мы голосовали за референдум". Все больше таких звонков мы получаем", — добавил Ислямов.

Напомним, ранее лидер "Гражданской блокады Крыма" Ленур Ислямов заявил, что участников акции не устраивает постановление правительства Украины о прекращении товарных поставок в Автономную Республику Крым. Участники блокады считают, что нормы этого документа позволяют завозить в Крым товары с коммерческой целью.