Проект бюджета-2016 передан в комитет – нардеп

Проект бюджета на следующий год уже в комитете. Об этом в кулуарах Рады заявил глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, пишет "112 Украина".

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На вопрос журналистов, рассмотрел ли уже Кабмин проект бюджета, Бурбак заявил: "Ну очевидно, что да, раз он (проект бюджета - УНИАН) уже в комитете".

Как сообщалось, заседание бюджетного комитета ВР должно было состояться в 22:00, а в 23:00 парламент планировал собраться для принятия проекта бюджета на 2016 год. В 22:30 проект бюджета передан все еще не был.