Рада продолжит заседание в 23.00, чтобы до 00.00 рассмотреть госбюджет-2016

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что в 22.00 состоится заседание бюджетного комитета ВР, а в 23.00 парламент соберется для принятия проекта бюджета на 2016 год.

“В 23.00 мы собираемся в этом зале для принятия бюджета Украины”, - подчеркнул Парубий. При том он добавил: “Мы собираемся в 23.00, чтобы до полуночи мы смогли принять бюджет Украины”.

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Парубий отметил, что “это будет ответственный вечер, ответственная ночь”. Он попросил народных депутатов за время перерыва “максимально вычитать всю документацию, которую мы приняли сегодня - изменения в Налоговый кодекс, и подготовиться к бюджету”.