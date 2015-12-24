Бойца батальона "Киев-2" назначили главой Управления по делам участников АТО (фото)
Начальником Управления по делам участников АТО МВД Украины стал 48-летний боец добровольческого батальона "Киев-2", майор Нацполиции Василий Мельник.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.
"Представляю: Василий Мельник, с сегодняшнего дня – начальник вновь созданного Управления по делам участников АТО МВД Украины. Даже сухие строки казенной справки рассказывают очень многое: 48 лет, участник АТО, боец батальона особого назначения Киев-2, перенес тяжелое ранение, награжден медалью «Защитник Отечества» за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Украины, и наградным пистолетом, майор Национальной полиции", - написал Аваков.
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По информации министра, ранее Мельник служил в милиции во Львовской области, но когда начался Майдан, уволился и уехал в Киев.
Сразу после начала российской агрессии вошел в добровольческий батальон МВД "Киев-2". Был тяжело ранен в зоне АТО, потерял ногу.
"В Положении об Управлении, которое возглавил Мельник, указано: реализация социально-гуманитарной политики государства по отношению к участникам АТО и членам семей погибших", - добавил Аваков.
Представляю: Василь Мельник, з сьогоднішнього дня – начальник знову створеного Управління у справах учасників АТО МВС Ук...Опубликовано Arsen Avakov 24 декабря 2015 г.