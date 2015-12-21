Турчинов: Путин хочет закрепить новый порядок глобальной политики, где все решается с помощью войны и силы

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов по поводу выхода в РФ пропагандистского фильма «Миропорядок», сообщает пресс-служба СНБО.

Председатель Совета нацбезопасности напомнил, что в начале декабря он в своей статье, которая вышла в «The Washington Post» прогнозировал, что президент РФ, уничтоживший систему коллективной безопасности как в Европе, так и мире, за свои «успехи» в Сирии «потребует нового разделения мира, новую Ялтинскую конференцию».

Читайте такжеТурчинов призывает Запад трезво оценивать риски сотрудничества с Россией в вопросе Сирии«Ждать пришлось недолго. Не прошел и месяц, и Владимир Путин в пропагандистском фильме под называнием "Миропорядок", уже в открытую заявил о необходимости пересмотра Ялтинских соглашений. В переводе с кремлевского диалекта, его бред означает призыв к перераспределению мира, существующих границ и закреплению нового формата глобальной политики: политики войны, политики силы», - заявил Турчинов.

Секретарь СНБО считает, что Путин продолжает угрожать украинцам, обещая защитить «русскоязычных от националистов».

«Под националистами он имеет в виду всех, кто выступает за независимую, демократическую и европейскую Украину. Из фильма понятно, что по тому же сценарию Путин готов защищать арабоязычных в Сирии, а тюркоязычных - в Турции, всех, у кого по его оценке, пошатнулись моральные ценности и ориентиры. Он даже готов защищать Европу от Америки», - отметил Турчинов.

По его мнению, фильм «Миропорядок» является еще одним свидетельством навязчивого желания президента РФ переделить мир и признанием агрессии как единой формы самоутверждения кремлевского диктатора.

«Именно поэтому демократическим странам нужно понять, что пришло время защищать, как англоязычных, так и русскоязычных, то есть, весь цивилизованный мир от ползучего путинизма и его адептов», - резюмировал секретарь СНБО.