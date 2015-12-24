Прокуратуре разрешили расследовать начатые ею дела, которые должны расследоваться НАБУ

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уголовных дел, которые расследуются следователями органов прокуратуры (№3651-1).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 241 народный депутат из 342 зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом в разделе ХІ "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины устанавливается, что после введения в действие части пятой статьи 216 данного Кодекса начатые следователями органов прокуратуры уголовные производства продолжают осуществляться следователями органов прокуратуры, которые пользуются полномочиями следователей, определенных этим Кодексом, до окончания досудебного расследования.

Председатель Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, объясняя законодательную инициативу, отметил, что "очень много дел, которые сегодня перейдут или должны, согласно статье 216 Уголовного процессуального кодекса, перейти к Национальному агентству по борьбе с коррупцией, - они действительно затормозят, заблокируют работу этого агентства".

В то же время, он отметил, что в предложенном положении предлагается установить срок не больше, чем два года.

Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.