Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Филатова
18:01, 24 декабря 2015Политика
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Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Бориса Филатова.
Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Бориса Филатова / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 314 из 360 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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Как сообщал УНИАН, Филатов на местных выборах 2015 года избран Днепропетровским городским головой. Согласно законодательству Украины, чиновник не имеет права совмещать госслужбу с работой в парламенте.
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