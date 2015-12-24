Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Филатова

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 314 из 360 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как сообщал УНИАН, Филатов на местных выборах 2015 года избран Днепропетровским городским головой. Согласно законодательству Украины, чиновник не имеет права совмещать госслужбу с работой в парламенте.