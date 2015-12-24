Корбан считает, что Саакашвили заинтересован в развале коалиции и досрочных выборах в Раду

Об этом 24 декабря в эфире телеканала NewsOne заявил лидер УКРОПа Геннадий Корбан, поскольку считает, что у Саакашвили амбиции самостоятельно создать и возглавить новую партию в Украине.

«Саакашвили – это один из локомотивов, который в первую очередь заинтересован развалить нынешнюю коалицию и ускорить процесс досрочных выборов», – заявил Геннадий Корбан. По его мнению, о конфликте, который назревает между президентом и главой Одесской ОГА, ярко свидетельствует присутствие на организованном Саакашвили антикоррупционном форуме 15 депутатов от «Блока Петра Порошенко», которые ранее выделились во «внутрипартийную оппозицию к таким одиозным личностям, как Игорь Кононенко, Александр Грановский, Юрий Луценко и другим».

Лидер УКРОПа предположил, что именно эти депутаты в ближайшее время могут присоединиться к новому политическому проекту бывшего президента Грузии. При этом он посоветовал Михеилу Саакашвили остерегаться президента и его окружения, против которого он затеял войну.

По мнению Геннадия Корбана, создание партии под руководством Саакашвили не грозит УКРОПу потерей рейтингов, поскольку к новой политсиле, скорее всего, будет перетекать электорат «Самопомочи» и «БПП», а также часть избирателей «Радикальной партии», которые поверят популистским заявлениям.

«Мы находимся на старте. Рейтинги партии УКРОП на взлете и будут только расти, потому что мы объединяем патриотический, волонтерский электорат. Людей, которые достаточно уверены в себе и знают, что они делают», – отметил Геннадий Корбан, отвечая на вопрос о политической конкуренции.