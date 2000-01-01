Ющенко полетел в гости к Саакашвили

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил визит в Азербайджан и отбыл в Грузию для участия в третьем саммите Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

Как передает корреспондент УНИАН, в Батуми В.ЮЩЕНКО примет участие в заседании глав государств-участников ГУАМ, в пленарном заседании организации. Также запланирована встреча ГУАМ – Республика Польша на уровне глав государств.

Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч, в том числе с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНСКИМ, Президентом Литовской Республики Валдасом АДАМКУСОМ.

Кроме того, Президент Украины и Президент Грузии в городе Сарпи откроют памятный знак “Дорога Грузии – дорога просветительства - Святого Андрея Первозданного”.

Как сообщалось ранее, на саммите будут присутствовать представители из более чем 25 стран и международных организаций, в том числе Литвы, Польши, Казахстана, Государственного департамента США, Японии. На саммите планируется принятие декларации “ГУАМ – интегрируя восток Европы” и коммюнике Батумского саммита. Возможно подписание декларации об использовании транспортного и транзитного потенциала, совместных заявлений ГУАМ и стран-партнеров – США, Японии, Польши и Чехии, протоколов и документов сотрудничества в таможенной и правоохранительной сферах.

Также во время саммита Грузия переберет председательство в этой организации от Азербайджана.