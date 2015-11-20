Международный уголовный суд окончательно отказался открывать дела по преступлениям во время Майдана

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

«Они (Международный уголовный суд – УНИАН) предоставили нам официальный ответ и текст сейчас находится на переводе. Устно они сказали, что не видят в преступлениях на Майдане достаточной масштабности и системности. На встрече они сказали, что это окончательное мнение», - заявил он.

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«Преступления есть, расследуйте, но для того, чтобы мы (Международный уголовный суд - УНИАН) взялись за них, по нашему мнению, нужно, чтобы были тысячи погибших, у вас там сотни, это не является масштабностью», - отметил Горбатюк.

«Международный уголовный суд принимает к производству дела, которые не может или не хочет расследовать государство. Я представляю орган, который может и должен расследовать, поэтому я считаю, что мы должны обеспечить расследование и это вызов в целом государству Украина, чтобы обеспечить полноценное и полномасштабное расследование», - резюмировал он.