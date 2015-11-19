Объявление АТО против участников Майдана готовилось с января - ГПУ

Об этом в ходе брифинга заявил начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает "112 Украина".

"Именно 18 февраля был спланировано уже осуществить силовой разгон протеста - мирного наступления на ВР, и уже с применением огнестрельного оружия, и тем самым спровоцировать градус противостояния между правоохранителями и протестующим, чтобы якобы создать основания для проведения АТО. Которая, как установлено следствием, прорабатывалась готовилась еще начиная с января месяца", - заявил Горбатюк.

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"По этому эпизоду (разгон уличного шествия 18 февраля - УНИАН) сообщение о подозрении Януковичу, Захарченко, его заместителю Ратушняку, бывшему командующему внутренних войск Шуляку, руководству Киевской милиции, в частности, исполняющему обязанности начальника и его заместителю Федчуку. Также привлечены к уголовной ответственности 4 работника и руководители территориальных подразделений "Беркута", двое из которых, в настоящее время находятся под стражей. Относительно 3х человек, в том числе командира оперативной роты "Беркута", обвинительный акт направлен в суд", - заявил представитель ГПУ.

По его словам, был создан штаб АТО, куда входили представители МВД, СБУ, правоохранители и чиновиники.

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Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы городов Украины вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего из них – 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.