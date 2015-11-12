Парубий рассказал, когда Рада может получить заключение ЕС по антикоррупционным законопроектам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Мы сегодня фактически завершили принятие пакета всех законов, которые предусматривались Планом действий по получению Украиной безвизового режима”, - сказал Парубий и добавил, что это была чрезвычайно тяжелая работа.

Из этого пакета законов он отметил антикоррупционные. В частности №3040 - о создании Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными преступным путем, №2540а - закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно отдельных вопросов наложения ареста на имущество с целью устранения коррупционных рисков при его применении и №2541а - закон о внесении изменений в Уголовный и Гражданский процессуальный кодексы Украины о совершенствовании института специальной конфискации с целью устранения коррупционных рисков при ее применении”.

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“По многим из этих законов вынуждены были искать компромисс, чтобы объединить зал. Некоторые из этих законов мы направили на экспертизу нашим европейским коллегам. В частности, законопроект об агентстве, один, наверное, из важнейших законопроектов, поскольку он устраняет коррупционные схемы по управлению коррупционным имуществом”, - сказал первый вице-спикер.

Он отметил, что парламент ждет от аналитиков ЕС детального анализа этих документов, поскольку сегодня они были переданы европейским партнерам.

“И если от них будут замечания по той или иной норме этих законопроектов, мы будем выносить их в зал и будем путем внесения поправок доголосовывать”, - сказал Парубий.

Он также отметил, что на ответ парламентарии ожидают в ближайшие дни.

Парубий заметил, что очень многие поправки к проектам законов вносились с голоса, и буквально сегодня до двух часов ночи эти правки еще вычитывались из стенограммы и были составлены соответствующие таблицы.

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Уже по состоянию на сегодняшнее утро таблицы по законопроектам №3040 и №2540а были сформированы и переданы всем зарубежным экспертам.

“Я думаю, в течение 3-4 дней мы уже сможем получить экспертизу и сможем уже четко для себя определить, есть ли замечания к тем или иным положениям, которые были внесены с голоса, есть необходимость вносить поправки, или нет”, - сказал Парубий.

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Так, по его словам, на совещании с президентом было согласовано, что в период времени между принятием законов и их подписанием необходимо получить европейскую экспертизу.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября перед голосованием за закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно отдельных вопросов наложения ареста на имущество с целью устранения коррупционных рисков при его применении (№2540а) премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что ряд статей доработанного депутатами законопроекта не соответствуют европейскому законодательству.

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"В том случае, если данный законопроект не будет соответствовать европейскому законодательству, а юридическая экспертиза именно на это указывает, то это станет предпосылкой того, что Украине не дадут безвизовый режим", - сказал он.

Яценюк отметил, что после голосования за законопроект необходимо получить юридическое заключение Европейского Союза.

В свою очередь председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что если в законе не будет необходимых норм, то он будет пересмотрен так, чтобы соответствовал европейским директивам.